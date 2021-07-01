НАПК потребовало от главы набсовета "Нафтогаза" уволить Витренко (обновлено)

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления Юрием Витренко как незаконный.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Предписание было составлено после ознакомления НАПК с объяснениями, предоставленными Кабинетом Министров Украины (КМУ) в Окружной административный суд города Киева. В объяснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества", – говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что 14 июня в результате мониторинга соблюдения законодательства о предотвращении конфликта интересов выявили нарушения в деятельности экс-заместителя министра энергетики Украины, который сейчас занимает должность главы правления НАК "Нафтогаз" и внесли предписание Кабмину.

"Так, закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могла влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько лицо работало на должности до увольнения. В то же время, работая в Минэнергетики, бывший заместитель министра системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины". Следовательно, его назначение на должность главы правления этого общества нарушает закон", – подчеркнули в Нацагентстве.

Нацагенство по предупреждению коррупции, в случае выявления нарушений статьи 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции" имеет обращаться в суд, а не направлять предписание председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

В свою очередь глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что НАПК должно было обратиться в суд, а не выносить предписание главе набсовета "Нафтогаза", сообщает пресс-служба компании.

По словам Витренко, согласно действующему законодательству, такого способа реагирования НАПК на нарушения как предписание, не предусмотрено в случае применения статей 26 и 67 закона "О предотвращении коррупции". Он добавил, что в данном случае НАПК должно обращаться в суд для прекращения трудового договора.

Читайте также: ОАСК приостановил предписание НАПК об отмене назначения Витренко главой Нафтогаза (обновлено)

Как сообщалось, ранее глава НАПК Александр Новиков внес в Кабинет министров предписание об устранении нарушений ст. 26 закона "О предотвращении коррупции", в котором требуется отменить назначение Юрия Витренко на должность главы правления НАК "Нафтогаз" как незаконное.

НАПК пришел к выводу, что Витренко не мог быть назначен главой "Нафтогаза", поскольку до этого он руководил Министерством энергетики и мог влиять на работу компании, что противоречит положениям закона о предотвращении коррупции.

В свою очередь глава набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания НАПК. Однако, в конце июня наблюдательный совет отложил рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко на одно из следующих заседаний.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль направил иск в Окружной административный суд города Киева с просьбой отменить предписание, вынесенное ему НАПК. Суд на следующий же день приостановил действие предписания.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.