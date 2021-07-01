Кубраков предложил оставить часть поступлений от концессии портов на модернизацию

Часть средств, которые будут получены от концессий портов, Министерство инфраструктуры планирует потратить на обновление портовой инфраструктуры.

Об этом сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией, передает Укринформ.

Кубраков отметил, что Мининфаструктуры будет продолжать реализацию проектов по передаче портов в концессии.

"Часть денег (привлеченных от концессий) мы хотим оставлять на обновления инфраструктуры, потому что видим в каком состоянии причалы, порты и критическая инфраструктура в портах", - сказал Кубраков.

Он отметил, что за последние 7-8 лет портовая инфраструктура Украины не ремонтировалась должным образом и сейчас находится в изношенном состоянии.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры готовит концессию в семи морпортах Украины.