Из Нацбанка решил уволиться глава департамента финансовой стабильности

Директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук решил завершить свою работу на должности после того, как руководящий состав Департамента лицензирования Нацбанка в полном составе подал в отставку из-за несогласия с политикой руководства регулятора.

Об этом Ваврищук сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мои собственные наблюдения о состоянии дел в НБУ совпадают с соображениями (руководителя Департамента лицензирования, – ред.) Александра Бевза. Полностью разделяю высказанную позицию. Сообщил коллегам, что планирую завершить работу в НБУ. Сроки обсужу с новым заместителем председателя НБУ – куратором Департамента финансовой стабильности", – сообщил Ваврищук.

Как сообщалось, накануне Александр Бевз объявил, что руководящий состав Департамента лицензирования Национального банка в полном составе подал в отставку.

По его словам, сегодня НБУ "далеко отошел" от стандартов прозрачного принятия решений, независимости работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы, а также автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.