Кабмин утвердил эксперимент по введению компьютерного тестирования для моряков

С 1 сентября 2021 года стартует экспериментальный проект по CES-тестированию моряков. Он позволит украинским морякам подтверждать квалификацию благодаря компьютерному тестированию.

Кабинет министров принял соответствующее постановление и утвердил Порядок реализации проекта, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры

"Использование такого метода оценки знаний позволит минимизировать человеческий фактор и устранить коррупционные риски. Результаты тестирования и сертификат формируются автоматически и передаются в информационно-телекоммуникационную систему. Дополнительным предохранителем является то, что физический процесс экзамена записывается с помощью аудио- и видеотехники. Мы надеемся, что эксперимент будет успешным, и мы введем CES-тестирование как основной метод сертификации украинских моряков", - рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

В рамках эксперимента будет использоваться система компьютерного тестирования Crew Evaluation System (CES) 6.0, разработчиком которой является норвежская компания "Seagull Maritime AS". CES-тест является одним из самых распространенных в мире, используется более 25 лет в более чем 350 мировых компаниях. Система содержит более 6500 вопросов с множественным выбором вариантов ответа и отвечает стандартам Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.

Экспериментальное компьютерное тестирование будет проходить следующим образом: