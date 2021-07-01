Рада разблокировала подписание законов о налоговой амнистии от Зеленского

Верховная Рада разблокировала подписание законов о внесении изменений в Налоговый кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, регламентирующих проведение так называемой "налоговой амнистии".

Как передает БизнесЦензор, постановления об отмене голосования за эти законы на заседании парламента в четверг, 1 июля, не набрали минимально необходимого количества голосов.

В частности, Верховная Рада отклонила 10 проектов постановлений за отмену принятия во втором чтении законопроекта №5153 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

Кроме того, парламент отклонил 6 постановлений об отмене голосования за связанный законопроект №5156 "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и УПК в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

После этого оба закона могут быть подписаны спикером Верховной Рады и переданы на подпись президенту.

Как сообщалось, 16 июня Верховная Рада приняла пакет законов для проведения инициированной президентом Владимиром Зеленским налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализирвать, уплатив от 5% в госбюджет. МВФ видит в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ принятых законов.