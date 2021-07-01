Венгрия временно закрыла два пункта пропуска на границе с Украиной

Главное управление полиции Венгрии сообщило о временном ограничении пропуска лиц через границу.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В частности, со 2 по 30 июля 2021 года венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через пункты пропуска "Барабаш" (с украинской стороны – "Косино") и "Лонья" (с украинской стороны – "Дзвинкове").

В то же время в Госпогранслужбе подчеркнули, что с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают.

Ранее сообщалось, что Польша возобновит работу трех автомобильных пунктов пропуска с 23 июня, в частности "Зосин-Устилуг", "Долгобичув-Угринов" и "Кросценко-Смильниця".