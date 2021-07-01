"Укргидроэнерго" перечислило в госбюджет 1,2 миллиарда дивидендов

ЧАО "Укргидроэнерго" 30 июня перечислило в государственный бюджет Украины 1,2 млрд грн дивидендов за 2020 год.

Как отмечает пресс-служба компании, таким образом "Укргидроэнерго" выплатило наибольшую сумму дивидендов в госбюджет в энергетической сфере.

Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 914,3 млн грн по сравнению с 2019 годом – до 4,13 млрд грн.

Чистый доход "Укргидроэнерго" за прошлый год возрос в 1,6 раза (на 4,9 млрд грн) – до 13,15 млрд грн, валовая прибыль – вдвое (на 4,15 млрд грн), до 8,3 млрд грн.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5849 МВт.

Напомним, 100% ПАО "Укргидроэнерго" принадлежит государству, с 2011 года предприятие возглавляет Игорь Сирота.