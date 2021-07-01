Для всех предприятий топливно-энергетического комплекса установят неснижаемый запас угля, – Минэнерго

Для всех предприятий топливно-энергетического комплекса будет определен неснижаемый запас угля и сформирован график накопления угля для каждой тепловой станции.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко во время совещания относительно состояния подготовки энергетических предприятий к прохождению осенне-зимнего периода 2021/2022 года, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Участники совещания обсудили текущее состояние выполнения ключевыми предприятиями планов накопления топлива, проведение плановых ремонтных работ генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей, наличие необходимых материалов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи и подстанциях всех классов напряжения.

"Мы проведем заседание Постоянной комиссии по ремонтным кампаниям. Определим минимальный неснижаемый запас угля и, учитывая это, сформируем график накопления угля для каждой тепловой станции. Эта информация будет доведена до каждой генерирующей станции для соблюдения графиков", – отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

По результатам совещания Госэнергонадзор получил поручение предоставить на рассмотрение комиссии факты нарушений, выявленные по результатам проверок готовности энергетического оборудования и сетей к осенне-зимнему периоду.

"Проверка готовности оборудования должна быть выполнена должным образом, ведь от этого в значительной мере зависит успешное прохождение осенне-зимнего периода", – подытожил Власенко.