Из Нацбанка ушел третий директор департамента за сутки

Директор департамента сопровождения кредитов Национального банка Украины (НБУ) Олег Новаковский, отвечающий в том числе за рефинансирование, завершает работу на должности.

Об этом Новаковский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня я завершаю свою работу в Национальном банке Украины. Самый главный итог – с абсолютной уверенностью могу гарантировать, что ни один рефинанс за эти шесть лет не был выдан (так же как и не был не выдан) "с целью получения неправомерной выгоды для себя и/или других неустановленных лиц" или "потому, что так решило руководство", – сообщил Новаковский.

Он также указал на негативные изменения после смены главы Нацбанка год назад, отметив, что в НБУ "забытые совковые практики" восстановили быстрее, чем за год.

Как сообщалось, накануне директор Департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз объявил, что руководящий состав департамента в полном составе подал в отставку.

По его словам, сегодня НБУ "далеко отошел" от стандартов прозрачного принятия решений, независимости работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы, а также автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

После этого директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук также сообщил о своем решении завершить работу на должности, подтвердив опасения Бевза в части изменения политик регулятора.