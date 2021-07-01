Путин подписал закон о регулировании работы Google и Facebook в России

Российский президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании, работающие с российской аудиторией, с 1 января 2022 года открывать полноценные представительства в РФ.

Закон опубликовали 1 июля на официальном российском портале правовой информации, передает Интерфакс.

Теперь иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в России не менее полумиллиона человек будут должны открыть в России полноценные представительства (филиалы), которые будут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами требований властей РФ.

В частности, эти компании должны будут ограничивать распространение в России контента, нарушающего российские законы.

Кроме того, Роскомнадзор будет вести на своем сайте специальный перечень "иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети интернет на территории РФ", в котором должны указываться сведения о соблюдении владельцами ресурсов вводимых требований и применяемых к ним санкциях.

При этом за невыполнение требований российских властей законом предусмотрен ряд "мер принуждения" вплоть до полной блокировки интернет-ресурсов в России и исключения их из выдачи поисковиков.

Под действие закона могут подпасть не только поисковики (Google, Bing), соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch) и мессенджеры с почтовыми сетями (от Telegram до Gmail), но и провайдеры хостингов (в том числе Amazon), сервисы онлайн-торговли (в частности, Aliexpress, Iherb и Ikea), а также "Википедия".