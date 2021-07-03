НКРЭКУ обвинила ДТЭК Ахметова в манипуляциях на рынке электроэнергии (обновлено)

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обвинила группу ДТЭК Рината Ахметова в манипулировании ценами на рынке электроэнергии.

Это следует из сообщения на сайте НКРЭКУ.

Регулятор отмечает, что в первые дни июля на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) наблюдается резкое снижение цены, вызванное выводом спроса с рынка "на сутки вперед" на рынок двусторонних договоров (РДД).

Так, объем РСВ 2 июля из-за снижения спроса уменьшился на 32 293 МВт-ч или на 40% − до уровня 47 943 МВт-ч. Как следствие, средневзвешенная цена РСВ уменьшилась на 29% − до 1034,5 за МВт-ч. В то же время, наблюдается существенный рост объема РДД.

В субботу, 4 июля, цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) продолжила падать и снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля, свидетельствуют данные на сайте ГП "Оператор рынка".

Таким образом, цена электроэнергии продолжает падение три дня подряд, снизившись с 1450,65 грн за МВт-ч на 1 июля. При этом объем РСВ снизился до 44,9 тыс. МВт с 81,58 тыс. МВт-ч на 1 июля, в сравнении с 3 июля он вырос на 2 тыс. МВт-ч, отмечает Интерфакс-Украина.

"Такое резкое снижение спроса произошло из-за уменьшения закупки электроэнергии на РСВ некоторыми участниками рынка и, прежде всего, компанией "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК Рината Ахметова, − ред.). В частности, ООО "Д.Трейдинг" уменьшило закупку электроэнергии на РСВ на 74%, одновременно увеличив объемы закупки на РДД у связанных лиц", − сказано в сообщении.

"Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточной рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличение спроса), используя такие действия, в том числе, для давления на органы власти с целью реализации своих неправомерных требований. Такая чрезмерная власть отдельных игроков на рынке электрической энергии несет угрозу его эффективному, конкурентной и стабильному функционированию", − подчеркивают в НКРЭКУ.

Регулятор указывает, что это проблема находится, в том числе, в плоскости конкурентного законодательства, поэтому в ближайшее время соответствующая информация будет предоставлена ​​Антимонопольному комитету для проведения расследования.

"Учитывая вышеуказанные действия участников рынка, которые приводят к ценовой дестабилизации "рынка на сутки вперед" (стремительный рост цены и/или резкий обвал цены), НКРЭКУ в очередной раз рекомендует всем участникам рынка (как потребителям, так и производителям электроэнергии) не использовать РСВ, как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается электроэнергия", − отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) с 18 июня повысила максимальные предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке электрической энергии в торговой зоне ОЭС Украины, на "дневные "часы (07:00-23:00) – до 2655,99 грн за МВт-ч, на "ночные" часы (23:00-07:00) – до 1243,71 грн за МВт-час.

В то же время максимальные предельные цены для зоны "Остров Бурштынской ТЭС" регулятор оставил без изменений.