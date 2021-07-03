Россия запретила поставки макарон и мясных консервов из Украины

Россия внесла в список продуктов, поставки которых запрещены из Украины, мороженое, газировку с сахаром и ряд других продуктов.

Изменения 28 июня были внесены в постановление российского правительства от 29 декабря 2018 года, передает Интерфакс.

В расширенный список запрещенного импорта попали сахар, мороженое и другие виды пищевого льда, минеральная вода, а также газированные воды, содержащие добавки сахара или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества, готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления.

Кроме того, ограничен ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн, готовые или консервированные мясные продукты, мясные субпродукты, готовые или консервированные ракообразные. Также запрещены поставки необезжиренной какао-пасты, макаронных изделий, попкорна, продуктов типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна, а также томатного кетчупа и других томатных соусов, майонеза, продуктов для приготовления соусов.

Запрет также коснулся жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.

Как сообщалось, первоначально в декабре 2018 года Россия запретила ввозить из Украины зерно, шоколад, консервированные овощи и фрукты, пиво, а также промышленные товары, включая сельхозмашины, котлы, газовые и паровые турбины. В 2019 году в список вошли также кукурузный крахмал, глюкоза, грелки и радиаторы.