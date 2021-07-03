Словакия изменила порядок въезда для украинских граждан

Гражданам Украины для въезда на территорию Словакии необходимо предварительно зарегистрироваться.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Граждане, которые въезжают на территорию Словакии из страны, входящей в красный список (в частности, из Украины), должны предварительно зарегистрироваться на сайте https://korona.gov.sk/ehranica", – говорится в сообщении.

Путешествующим советуют регистрироваться до прибытия в Словакию, так как в пунктах пропуска это сделать невозможно из-за слабого интернет-покрытия. Доступа к Wi-Fi на территории словацких пунктов нет.

Отмечается, что правило касается также тех, кто въезжает в страну на поезде через пункт "Чоп (Страж) – Чиерна-над-Тисой". Гражданина, который не выполнит условие, не пропустят в Словакию, а ее возврщение на территорию Украины будет осложнено из-за графика движения поездов.