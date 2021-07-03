Киевские власти продлили работу метро в связи с трансляцией футбольного матча

Работа столичного метрополитена в ночь с 3 на 4 июля будет продлена на час в связи с проведением фестиваля футбола та трансляцией матча Чемпионата Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также после окончания мероприятия могут быть закрыты на вход станции метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

"В метрополитене просят прощения за возможные неудобства и отмечают, что такой механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций", – добавили в КГГА.

Отмечается, что на Спортивной площади будет трансляция матчей "Чехия-Дания" (19:00) и "Украина-Англия" (22:00) в рамках футбольного фестиваля.