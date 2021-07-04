Wizz Air после 10-летнего перерыва вернулся в "Борисполь" на постоянной основе

Лоукостер Wizz Air 3 июля после 10-летнего перерыва вернулся в аэропорт "Борисполь" на постоянной основе.

Так, с 3 июля в главный аэропорт Украины будет летать дочка авиакомпании - Wizz Air Abu Dhabi, которая соединит Киев со столицей ОАЭ Абу-Даби. На маршруте она будет использовать новые самолеты Airbus A321neo с 239 местами, передает avianews.com.

В первые две недели лоукостер будет летать в "Борисполь" только раз в неделю - по субботам. С 20 июля и до конца месяца он добавит перелеты по вторникам. График на август предусматривает полеты снова один раз в неделю - по четвергам, а в сентябре уже три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Минимальная цена авиабилетов из Киева в Абу-Даби начинается от 840-940 грн в одну сторону с учетом перевозки маленькой ручной клади. Однако число рейсов с такими ценами ограничено.