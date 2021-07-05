Турция будет вакцинировать своих граждан при въезде в страну

Граждане Турции, которые возвращаются из-за границы, смогут сделать прививку против коронавируса в 38 аэропортах страны и на пограничных переходах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, передает Укринформ.

"Мы предложим вакцинацию первой или второй дозой для наших граждан, прибывающих из-за границы, в 38 из 48 аэропортов. В настоящее время эта процедура проводится в наземных пограничных переходах в 4 провинциях", - сказал министр.

По его словам, услуга вакцинации в аэропортах будет доступна с 5 июля в двух аэропортах (каких именно, министр не уточнил). Кроме того, желающих будут вакцинировать еще на двух пограничных переходах. Прививки будет добровольным.

На сегодняшний день в Турции полностью вакцинированы более 15,6 млн человек, всего в стране сделано 52,5 млн прививок.