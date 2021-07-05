Нацкомиссия экстренно установила минимальную цену электроэнергии и ограничила внутригрупповую торговлю ДТЭК (обновлено)

На экстренном заседании вечером 4 июля в воскресенье Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи (Укрэнерго) закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.

Об этом стало известно в ходе прямой трансляции заседания НКРЭКУ поздно вечером 4 июля.

В обосновании решения Комиссии указано, что оно принято после мониторинга ситуации на РСВ в первые дни июля, когда наблюдалось резкое снижение цены, спровоцированное выведением спроса с РСВ.

Ранее НКРЭКУ сообщала, что спрос уменьшился на 40% из-за того, что трейдер Д.Трейдинг из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора.

При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Большей частью, в результате того, что Д.Трейдинг увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до 426 грн/МВт-ч 4 июля.

Из-за привязки цены поставки электроэнергии к индексу РСВ, падение цены повлияло на всех участников рынка, которые терпят убытки.

Чтобы не допустить дальнейшего падения цены, НКРЭКУ ограничила минимальную цену продажи на РСВ (нижний price-cap) в размере 734,9 грн/МВт-ч до 8 июля включительно. Цифра равна себестоимости производства электроэнергии НАЭК "Энергоатом", помноженной на индекс цен производителей промышленной продукции.

"Это точно не рыночное решение. Но это реанимационное действие сейчас, когда рынок лег", - сказал в годе заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Кроме прочего, НРКЭКУ объявила о проведении расследования причин падения цены электроэнергии на РСВ в первые дни июля и об обращении в Антимонопольный комитет в связи с злоупореблением своим монопольным положением одного из участников рынка.

ОБНОВЛЕНО:

После решениия Регулятора, пресс-служба Д.Трейдинг прислала комментарий, в котором в очередной раз обвинила НКРЭКУ "в манипуляциях и административном покровительстве трейдерам, участвующим в махинациях".

Поведение Д.Трейдинг на рынке электроэнергии пресс-служба комментировать не стала.