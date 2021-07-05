Цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" после резкого падения выросла на 18,6%

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) после стремительного падения, начавшегося со 2 июля, на 5 июля повысилась на 18,6% – до 505,68 грн/МВт-ч по сравнению с данными днем раньше.

Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор рынка" по результатам торгов в воскресенье, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным ГП, объем РСВ вырос до 51,7 тыс. МВт-ч, что на 15% выше показателя на 4 июля – 44,9 тыс. МВт-ч.

Как сообщалось, за три дня июля, со 2 по 4 июля цена электроэнергии на РСВ снизилась почти в 3,5 раза в сравнении с ценой на 1 июля – с 1450,65 грн/МВт-ч до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч на 4 июля.

При этом объем РСВ снизился до 44,9 тыс. МВт-ч с 81,58 тыс. МВт-ч на 1 июля. В сравнении с 3 июля он вырос на 2 тыс. МВт-ч.

Напомним, что вечером 4 июля НКРЭКУ установила минимальную цену электроэнергии на РСВ в размере 734,9 грн/МВт-ч до 8 июля включительно. Кроме того, Нацкомиссия ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи (Укрэнерго) закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.

В обосновании решения Комиссии указано, что оно принято после мониторинга ситуации на РСВ в первые дни июля, когда наблюдалось резкое снижение цены, спровоцированное выведением спроса с РСВ. Ранее НКРЭКУ сообщала, что спрос уменьшился на 40% из-за того, что трейдер Д.Трейдинг из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора.

При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Большей частью, в результате того, что Д.Трейдинг увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до 426 грн/МВт-ч 4 июля.

Из-за привязки цены поставки электроэнергии к индексу РСВ, падение цены повлияло на всех участников рынка, которые терпят убытки.