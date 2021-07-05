Сербия и Венгрия завершили строительство газопровода в обход Украины
Как сообщет сербский телеканал N1 Info, государственное предприятие Srbijagas и венгерская компания FGSZ 4 июля объявили о соединении трубопровода на границе с Венгрией, передает Европейская правда.
Отмечается, что первые партии газа через Сербию в Центральную Европу начнут поступать с 1 октября.
Генеральный директор Srbijagas Душан Баятович сказал, что они наконец закончили долгосрочную работу, чтобы Сербия наконец решила вопрос получения иного маршрута поставки газа, а не только из Украины.
"В Сербии никто больше не замерзнет, и цена на газ для домохозяйств также не изменится с осени", – сказал Баятович.
Газопровод "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока". Президент Сербии Александр Вучич дал старт пуску газа по "Балканскому потоку" в начале года. Ранее газ в страну из России поступал через Украину и Венгрию.