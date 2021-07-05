Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике подозревается в растрате 250 тысяч, – прокуратура

Под руководством Киевской городской прокуратуры главному тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике сообщили о подозрении в растрате средств, выделенных на нужды тренировочных сборов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры на странице в Facebook.

Следствие установило, что главный тренер в период 2019-2020 годов, злоупотребляя своим служебным положением, растратил денежные средства Управления "Укрспортобеспечения", подписывая акты о предоставлении услуг проживания и питания спортсменов и тренеров, которые якобы жили и питались в комплексе для проживания и столовой ГП "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа".

"Однако установлено, что указанные в договорах лица в указанный период фактически находились за пределами Украины. Таким образом главный тренер будучи осведомленным о том, что указанные лица не находятся и тренировочных сборах, совершил растрату средств на общую сумму около 250 тыс. грн", – говорится в сообщении.

На данный момент ему вручили подозрение по ч.ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения, следствие продолжается.