СБУ заблокировала схему незаконной приватизации госземель за 100 миллионов

Служба безопасности заблокировала схему незаконной приватизации 50 га государственных земель Вышгородского района Киевской области, ориентировочная стоимость которых – 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что организаторы "схемы" привлекли к ней должностных лиц сразу трех госучреждений: главного управления Госгеокадастра в Киевской области, Вышгородской РГА и ГП "Вышедубечанское лесное хозяйство" Гослесагентства.

Чиновники за взятки выполняли указания организаторов "схемы". В ходе уголовного производства правоохранители провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов.

Действия злоумышленников квалифицировали по ч.4 ст. 190 (мошенничество) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.