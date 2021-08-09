Прокуратура завершила расследование против работников "Киевгаза" по факту взрыва в многоэтажке на Позняках

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 5 должностных лиц "Киевгаза" по факту взрыва в жилом доме на Позняках, который произошел 21 июня 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, среди подозреваемых – первый заместитель главы правления "Киевгаза", три главных инженера управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда.

Действия сотрудников квалифицированы по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей).

"Согласно материалам досудебного расследования, взрыв газа, который привел к обрушению конструкций 10-этажного многоквартирного жилого дома, гибели пяти человек и травмированию трех, произошел из-за нарушения должностными лицами "Киевгаза" требований ряда нормативно-правовых актов. В частности, речь идет о нарушении "Правил безопасности систем газоснабжения", "Кодекса газораспределительных систем" и других, в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа", – сказано в сообщении.

Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

В прокуратуре подчеркивают, что указанное подтверждается выводами проведенных экспертиз.

Виновным лицам в порядке ст.290 УПК Украины объявлено о завершении следствия и открыто материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по сути.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10-этажном жилом доме произошел взрыв. В результате пять человек погибли, пять получили травмы. Были повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан, разрушены 16 квартир с девятого по четвертый этаж.

В сентябре 2020 года коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ" Киевсовета заключило соглашение с ООО "Строительная компания "ЗЖБК №1" на демонтаж дома на Позняках, поврежденного взрывом газа, стоимостью 14,29 млн грн.