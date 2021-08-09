Пассажиропоток аэропорта "Харьков" превысил докарантинные показатели

В июле 2021 года услугами Международного аэропорта "Харьков" воспользовались 147,9 тыс. пассажиров. Международный пассажиропоток составил 136 тыс. человек, внутренний - 11,9 тыс. Международный пассажиропоток возрос на 24% по сравнению с докарантинным 2019 годом. Общий показатель увеличился на 13%.

Об этом говорится в сообщении аэропорта.

Отмечается, что июль 2020 года был вторым месяцем полетов после локдауна: рейсы и пассажиропоток только начинали восстанавливаться.

Количество вылетов за июль 2021 года составило 614 - на 16% больше показателя 2019 года. Из них 407 были международными, 207 - внутренними. Самыми популярными направлениями стали Анталия, Стамбул, Тиват, Борисполь, Бодрум. По сравнению с докарантинным временем значительно увеличилось количество внутренних рейсов - на 31%.

Общий пассажиропоток семи месяцев 2021 года почти достиг докарантинных показателей. Перелетами воспользовались 553,2 тыс. человек, всего на 19% меньше, чем в 2019 году.

Всего за семь месяцев из аэропорта выполнено 2 662 вылета, на 12% меньше докарантинного 2019 года. Количество внутренних рейсов выросло на 3%.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Харьков" с 26 июля упростил вход в терминал и убрал дополнительный контроль.