Аэропорт "Борисполь" вошел в пятерку лучших аэропортов Восточной Европы

Международный аэропорт "Борисполь" занял 5 позицию в рейтинге топ-10 лучших аэропортов Восточной Европы. С 1999 года рейтинг ежегодно формируется британской консалтинговой компанией Skytrax. Победителей определяют через проведение глобального опроса клиентов аэропортов. В опросе 2020-2021 годов приняли участие путешественники из более 100 стран мира.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Первое место среди аэропортов в Восточной Европе занял аэропорт Будапешта. Второе и третье места - Бухарест и Таллинн соответственно. Аэропорт "Борисполь" опрошенные оценили выше аэропортов в Тбилиси, Белграде, Братиславе, Загребе и Софии.

Награда World Airport Awards задает стандарты качества для мировой индустрии, оценивая уровень обслуживания клиентов в более чем 500 аэропортах мира. Процесс опроса и награждения полностью финансируется Skytrax.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

Ранее сообщалось, что, согласно отчету АСИ Europe (Международного совета аэропортов Европы), аэропорт "Борисполь" в 2021 году вошел в топ-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров, опередив аэропорты Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Вены, Цюриха, Милана и Варшавы.