Tesla официально перенесла выпуск бронированного электропикапа Cybertruck

Запуск производства электрического пикапа Cybertruck от компании Tesla официально отложили до 2022 года.

Об этом свидетельствует информация на странице заказа автомобиля, передает LIGA.net.

Согласно сообщению, клиенты могут настраивать конфигурацию автомобиля "по мере приближения производства в 2022 году". Изначально поставки Cybertruck должны были стартовать в этом году, пишет Business Insider.

Гендиректор Tesla Илон Маск заявлял, что поставки автомобиля начнутся в 2021 году "в том случае, если нам повезет". При этом он ожидал, что массовое производство все равно начнется в 2022 году.

В 2020 году Маск связывал задержки с поставками с конструкцией грузовика. По его словам, в Tesla должны были создать новое производственное оборудование для изготовления жесткого внешнего корпуса пикапа, что задерживало его выпуск.

Tesla Cybertruck – электрический пикап размером 5,8 на 1,8 метра. По словам Маска, кузов пикапа сделан из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship. Пикап оснащен автоматически адаптируемой подвеской, которая может увеличивать клиренс до 40 сантиметров. К Tesla Cybertruck за $10 000 можно купить функцию полного автопилота. Запас хода – от 400 до 800 км. До 96,6 км электрокар разгоняется за 2,9 с. На рынке будет представлено три версии пикапа: одно-, двух и трехмоторная. Стоимость – от $39,9 тыс. до $69,9 тыс.

22 ноября Илон Маск в Лос-Анджелесе представил бронированный электрический пикап с футуристическим дизайном – Cybertruck. Через три дня после презентации количество предзаказов на Tesla Cybertruck перевалило за 200 тыс. Тогда в компании ожидали начать производство к концу 2021 года.