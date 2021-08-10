Tesla официально перенесла выпуск бронированного электропикапа Cybertruck
Об этом свидетельствует информация на странице заказа автомобиля, передает LIGA.net.
Согласно сообщению, клиенты могут настраивать конфигурацию автомобиля "по мере приближения производства в 2022 году". Изначально поставки Cybertruck должны были стартовать в этом году, пишет Business Insider.
Гендиректор Tesla Илон Маск заявлял, что поставки автомобиля начнутся в 2021 году "в том случае, если нам повезет". При этом он ожидал, что массовое производство все равно начнется в 2022 году.
В 2020 году Маск связывал задержки с поставками с конструкцией грузовика. По его словам, в Tesla должны были создать новое производственное оборудование для изготовления жесткого внешнего корпуса пикапа, что задерживало его выпуск.
Tesla Cybertruck – электрический пикап размером 5,8 на 1,8 метра. По словам Маска, кузов пикапа сделан из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship. Пикап оснащен автоматически адаптируемой подвеской, которая может увеличивать клиренс до 40 сантиметров. К Tesla Cybertruck за $10 000 можно купить функцию полного автопилота. Запас хода – от 400 до 800 км. До 96,6 км электрокар разгоняется за 2,9 с. На рынке будет представлено три версии пикапа: одно-, двух и трехмоторная. Стоимость – от $39,9 тыс. до $69,9 тыс.
22 ноября Илон Маск в Лос-Анджелесе представил бронированный электрический пикап с футуристическим дизайном – Cybertruck. Через три дня после презентации количество предзаказов на Tesla Cybertruck перевалило за 200 тыс. Тогда в компании ожидали начать производство к концу 2021 года.