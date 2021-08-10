В Украине зафиксировали 781 новый случай COVID-19

На утро 10 августа в Украине зафиксировали 781 новый случай заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 37 детей и 28 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 385 человек, умерло 24 пациента, выздоровело – 1 390. Кроме того, совершили 44 553 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 269 232 человека, выздоровело – 2 192 592, летальных случаев зафиксировали 53 124, также провели 11 559 179 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 4 220 770 человек, за прошедшие сутки – 140 008. Полностью иммунизированы 2 457 958 украинцев.

Днем ранее, 9 августа, сообщали о 300 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.