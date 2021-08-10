Автобаза управления делами закупила микроавтобусы Volkswagen на 4,4 миллиона
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Государственная организация "Автобаза Государственного управления делами" закупила два микроавтобуса Volkswagen на 4,4 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные на портале ProZorro, передает Интерфакс-Украина.
По результатам тендеров "Автобаза Госуправления делами" договорилось с ООО "Автосоюз" о закупке одного фургона на базе автомобиля Volkswagen Crafter за 1,609 млн грн, а также одного микроавтобуса Volkswagen Crafter 50 за 2,761 млн грн.
Кроме того, "Автобаза Госуправления делами" намерена закупить у ООО "Ксенко авто продакшн" автомобиль скорой помощи типа С за 3,250 млн грн.
Ранее сообщалось, что Автобаза управления делами аппарата Верховной Рады осуществила закупку автомобилей Toyota Camry Comfort совокупной стоимостью 17,9 млн грн.
Джерело: Интерфакс-Украина