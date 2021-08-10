На портале "Дія" можно получить 11 строительных услуг, – Минрегион

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства на портале "Дія" можно получить уже 11 услуг.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба министерства.

В частности, речь идет о получении разрешения на выполнение строительных работ, декларации о готовности к эксплуатации объектов СС1 и выдачу строительного паспорта.

"Функционал постоянно обновляется. Сейчас на портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве. В будущем опции будут расти. Это важно, ведь благодаря диджитализации в сфере строительства минимизируется бумажный документооборот и контакт между субъектами. Следовательно, снижается уровень коррупции", – отметил министр.

Также на портале "Дія" можно внести изменения или аннулировать разрешение на выполнение строительных работ, получить сертификат о принятии объекта в эксплуатацию и тому подобное.

Чтобы получить указанные услуги, необходима электронная подпись. Далее нужно зарегистрироваться или авторизироваться на портале "Дія" в "кабинете гражданина" и заполнить онлайн-форму на получение услуги. Статус услуги можно проверить в кабинете.