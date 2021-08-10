Рынок битумов для ремонта дорог в Украине вырос в июле на треть

Баланс украинского рынка битумов в июле 2021 года составил 182,5 тыс. тонн, что на 36% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (134,1 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает отраслевое издание enkorr.

Росту рынка, в первую очередь, поспособствовало увеличение импортных поставок, объем которых составил 140 тыс. тонн (+48% к июлю-2020) .

Наибольший объем ресурса был получен из Беларуси – более 40% в общей структуре, что составляет 74,2 тыс. тонн. Из этого объема 61,2 тыс. тонн было поставлено автотранспортом, остальные 13 тыс. тонн – железнодорожным сообщением.

Из Польши было получено 17,6 тыс. тонн дорожных битумов, что соответствует показателю июля прошлого года. На Литву по итогу месяца пришлось 3,6 тыс. тонн ресурса.

Кроме этого, в июле было импортировано по морю 22 тыс. тонн битумов производства Motor Oil Hellas из Греции, 12,4 тыс. тонн продукта – из Италии и 6,8 тыс. тонн – из Испании.

Внутреннее производство битумов по итогу отчетного месяца выросло на 6,4% – до 42 тыс. тонн. Так, завод "Укртатнафты" произвел 41,7 тыс. тонн, что на 8,5% больше июля 2020 года и на 14% больше показателя июня 2021 года (36,7 тыс. тонн). "Укргаздобыча" произвела 300 тонн продукта, что соответствует показателю прошлогоднего июля.