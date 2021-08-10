Цены на автогаз в крупных сетях АЗС выросли до нового рекорда

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 10 августа достигла рекордных 17,35 грн/л, добавив 13 копеек к вчерашним показателям.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Рекордно высокая цена установлена на станциях днепропетровской сети "Нефтек" – 18,29 грн/л (+30 копеек).

Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы "Приват" в среднем выросла на 34-35 копеек – до 16,95-16,96 грн/л. AMIC поднял цены на 17 копеек – до 17,17 грн/л.

ZOG и "Укргаздобыча" подняли цены на 20 копеек за литр.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Параллель", SunOil , BVS, Chipo, Mango и Motto повысили цены в пределах 5-15 копеек.

Отметим, средняя розничная цена ресурса с начала июля по 10 августа выросла на 1,98 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 980 грн/т.