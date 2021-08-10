Отставание от плана накопления угля на складах ТЭС превысило 36%, – "Укрэнерго"

Cитуация с накоплением угля на складах ТЭС остается критической: по состоянию на 9 августа на складах ТЭС находилось 783 тыс. тонн угля, что на 2,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (2 августа, 805 тыс. тонн).

При этом объем антрацитового угля на складах ТЭС за неделю вырос на 3,2% – до 261 тыс. тонн, а газового – наоборот уменьшился на 5,4% до 522 тыс. тонн, сообщает пресс-служба оператора энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго".

"Кроме этого, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа", – подчеркивается в сообщении.

В то же время на складах ТЭЦ на 9 августа находится 183 тыс. тонн угля, что на 0,5% меньше, чем по состоянию на 2 августа (184 тыс. тонн).

По данным "Укрэнерго" по состоянию на 10 августа, в аварийном ремонте по заявкам производителей, находилось 12 блоков ТЭС (на утро 2 августа – 10 блоков). Кроме этого, из-за отсутствия топлива не могут работать 14 блоков и ТЭС и ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что процесс накопления угля на складах тепловых электростанций в преддверии отопительного сезона отстает от утвержденного графика.

Как сообщалось, за месяц с 22 июня по 21 июля 2021 года запасы угля на складах ТЭС упали на 28,7% (на 393,5 тыс. тонн) – до 978,1 тыс. тонн. Расход угля ГК ТЭС на протяжении 1-21 июля 2021 года превысил его поставку на 309,6 тыс. тонн. В последний раз расход угля ТЭС превышал поставку в феврале этого года.

В то же время Министерство энергетики планирует новым графиком накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ предусмотреть увеличение его общих запасов на начало отопительного сезона 2021/2022 более чем на 1 млн тонн.