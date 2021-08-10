Цены в промышленности выросли за год на 42%, – Госстат

Цены в промышленности Украины в июле 2021 года выросли на 2,6%, тогда как в июне – на 2,4%, мае - на 3,6%, в апреле – на 1,2%, марте – на 1,6%, феврале - на 7,8%, январе - на 5,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам июля 2021 года цены в промышленности возросли на 42,2%, по итогам июня - на 39,1%, мая – на 33,1%, апреля – на 27,8%, марта – на 26,3%, февраля - на 26,6%, января 2021 года – на 17,6%.

За семь месяцев 2021 года рост цен промпроизводителей составил 30,4%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в июле к июню 2021 года выросли на 2,3%, при поставках за пределы страны - на 3,5%.

По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 3%, рост цен в добыче каменного угля составил 11,5%, металлических руд – 4,4%, тогда как добыча сырой нефти и природного газа подешевела на 2,9%.

Цены выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 18,7%, в металлургии – на 5%, в производстве машин и автотранспортных средств – на 4,8%, производстве инвестиционных товаров – на 3,7%, в машиностроении – на 3,6%, производстве товаров промежуточного потребления – на 3,4%, энергии – на 3,2%, в перерабатывающей промышленности – на 2,8%, наиболее в производстве сахара – на 6,3%, при поставках электроэнергии и газа, производстве химической продукции, изделий из дерева – на 1,9%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 1,7%, товаров длительного потребления – на 1,5%, продукция фармацевтических предприятий подорожала на 1%.

Цены снизились в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 0,2%.