Госгеонедр продало месторождение медных руд за 122 миллиона

Государственная служба геологии и недр с третьей попытке на аукционе продала право на разработку участка с залежами медных руд "рудоносное поле Залесы-Шменьки" на Волыни площадью 2 336,7 га за 122,22 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Госгеонедр, в ходе торгов цена продажи лота выросла в 2871 раз по сравнению со стартовой.

Объект предоставляется в пользование с целью геологического изучения и опытно-промышленной разработки недр сроком на 5 лет.

Участие в торгах за право получить в пользование участок недр приняло семь компаний, среди которых и иностранная. Победу одержало ООО "Глобал Аналитика", предложив наивысшую цену за лот.

"Надеемся, что на этот раз победитель не откажется от внесения в установленный срок подлежащей уплате разницы между ценой реализации лота и гарантийным взносом, как это произошло ранее. В противном случае целесообразным будет внесение изменений в порядок проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами", – отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Согласно госреестру, ООО "Глобал Аналитика" с уставным фондом 1100 грн основано в декабре 2019 года и принадлежит директору Виталию Ткачу, основным видом деятельности компании указано исследование конъюнктуры рынка и общественного мнения.