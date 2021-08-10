Частные и госбанки поспорили об эффективности программы льготных кредитов для бизнеса (обновлено)

Форум ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) во главе с "Райффайзен Банком" предложил рассмотреть возможность сворачивания программы "Доступные кредиты 5-7-9%", поскольку она не выполняет заявленных целей. Государственный "Приватбанк", а также Министерства финансов и экономики не поддерживает эту идею.

Как сообщил руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами "Приватбанка" Евгений Заиграев, наиболее активно банк кредитует именно "живые" проекты развития малого бизнеса, поддержка которого была одной из целей программы, передает пресс-служба финучреждения.

По словам Заиграева, в рамках госпрограммы банк выдал 7 227 кредитов и является лидером по предоставленным малому бизнесу инвестиционным льготным кредитам. Из числа предоставленных займов более половины – 1,7 млрд грн профинансировано по программе инвестиционных кредитов и только 409 млн грн на рефинансирование ранее полученных займов.

"Программа льготного кредитования стала первой за всю историю независимой Украины существенной и реальной помощью развития предпринимательства со стороны государства, и мы как банк, клиенты которого получают каждый четвертый такой кредит, активно выступаем за продолжение и расширение программы "5-7-9", – подчеркнул руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами.

Заиграев обратил внимание, что "Приватбанк" не поддерживает "заявления коллег относительно возможного сокращения программы, и считает, что конкурентная борьба на банковском рынке должна вестись методами, не мешают развитию бизнеса и экономики".

В поддержку прграммы льготного кредитования для бизнеса также выступили Министерства экономики и Минфин, считая ее эффективной.

Ранее стало известно, что Форум ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) во главе с главой правления "Райффайзен Банка" Олександром Писаруком направил к Нацбанку и Министерству финансов письмо с требованием ограничить реализацию госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%". В письме указывалось, что программа не выполняет заявленных целей, так как львиную долю кредитов по ней получают аграрные предприятия, которые не нуждаются в льготном кредитовании за счет госбюджета.

Согласно статистике Фонда развития предпринимательства, "Приватбанк" возглавил рейтинг банков с самым большим портфелем кредитов, выданных по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для инвестиционных целей (1,68 млрд грн), в то время как рейтинги банков с самый большим портфелем кредитов, выданных по указанной программе для антикризисных целей и для рефинансирования возглавил "Райффайзен Банк" (5,79 млрд грн и 4,197 млрд грн соответственно).

В свою очередь государственный "Ощадбанк", комментируя участие в программе льготного кредитования "5-7-9%", указал, что с начала года бизнес-клиенты получили в банке более 2,5 тыс. новых кредитов на общую сумму около 4,5 млрд грн, из них 2,5 млрд грн направлено на финансовую поддержку сельскохозяйственных предприятий.

Как сообщалось, по данным Министерства финансов, всего с момента старта программы "5-7-9%" было выдано 21 545 кредитов на общую сумму 56,7 млрд грн. Из них 20,47 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, еще 29,26 млрд грн выданы как антикризисные кредиты и только 6,98 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели.