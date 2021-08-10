Госспецсвязи изучит возможность внедрения 5G в Украине

Государственная служба специальной связи и защиты информации проведет исследование возможности совместного использования частот специальными пользователями операторами мобильной связи, которые планируют в этих полосах частот разворачивать сети мобильной связи 5G.

Как сообщает пресс-служба Госспецсвязи, соответствующее решение принят Кабинет министров.

"Результаты исследования позволят начать развертывание сетей пятого поколения в диапазоне 700 МГц, так как для стабильного функционирования этого стандарта связи необходимо провести научно-техническое изучение возможности использования оборудования для обслуживания специальных абонентов совместно с пользователями обычного мобильной связи", – отметил глава ведомства Юрий Щиголь.

Отмечается, что после проведения исследований Минцифры, Администрация Госспецсвязи и Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, должны будут установить плату за пользование радиочастотным ресурсом.

"Введение 5G в Украине позволит разгрузить имеющийся частотный ресурс и избегать проблем со связью, ведь скорость интернета пятого поколения минимум вдвое больше, чем 4G. Кроме этого, 5G – это так называемый "интернет вещей", который позволяет внедрять Smart City-технологии в городах, а еще предоставляет широкие возможности применения в медицине, безопасности дорожного движения и тому подобное", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабмин отложил запуск 5G на год. Сроки перенесли из-за недостаточного финансирования работ.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, на запланированное на июнь 2021 года проведение научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц для внедрения мобильной связи пятого поколения не было выделено бюджетное финансирование. В связи с чем этот пункт предложено исключить из утвержденного Кабмином плана внедрения связи 5G в Украине.

В связи с тем, что дальнейшее выполнение плана внедрения 5G невозможно без вышеуказанного пункта, постановлением предложено отложить и другие пункты плана на 2022 год.Источник: https://biz.censor.net/n3280860