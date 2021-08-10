Импорт сжиженного газа вырос с начала месяца на 15%

Поставки импортного автогаза в Украину за восемь дней августа составили 40 тыс. тонн, что больше на 5 тыс. тонн, или 15%, относительно аналогичного периода прошлого месяца.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает enkorr.

Импорт сжиженного газа из России увеличился на 38%. Рост объемов, в частности, связан с крупным перешедшим с июля остатком "Роснефти", которая за восемь дней отгрузила в Украину 7,8 тыс. тонн. В прошлом месяце отгрузки от данного производителя по ТЕRM-контрактам задержались до середины месяца. Трейдеры сообщают, что отгрузки августовского ресурса стартовали с 5 августа.

Поставки с перевалок "Газэнергосети" выросли в два раза относительно аналогичного периода прошлого месяца, "ИНК" увеличила отгрузки более чем в два раза, до 3 тыс. тонн. По информации enkorr, в ИНК на украинское направление законтрактовано в августе около 10 тыс. тонн.

Импорт казахстанского ресурса железнодорожным транспортом сократился на 1 тыс. тонн и составил 8,8 тыс. тонн. Отгрузки "ТШО" сократились на 2 тыс. тонн и коснулось главным образом компании "Надежда". В компании сообщают, что объемы будут наверстаны в течение месяца.

Также за отчетный период было растаможено 2,36 тыс. тонн газа других казахстанских производств.

Импорт из Беларуси остался на уровне прошлого месяца и составил 4,5 тыс. тонн. Как сообщалось, БНК традиционно срезал объемы по TERM-контрактам на 20%, как это обычно происходит в месяцы пикового потребления.

Поставки СУГ через западную границу составили 2,1 тыс. тонн, что на 0,5 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого месяца.

Импорт СУГ морским транспортом увеличился на 1,5 тыс. тонн и составил 6,4 тыс. тонн. В частности, 3,8 тыс. тонн растаможила "Укртатнафта" в Одессе. Остальные 2,6 тыс. тонн были растаможены компанией "Ультрамарин трейдинг" в Николаеве.

Ранее сообщалось, что украинские газонаполнительные станции перевалили 531 тыс. тонн железнодорожных партий сжиженных газов за первое полугодие 2021 года, что на 80 тыс. тонн, или 13%, меньше, чем за аналогичный период 2020 года.