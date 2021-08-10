"Газпром" не смог восстановить поставки газа в ЕС после аварии на своем заводе (обновлено)

Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" с началом вторника, 10 августа, вырос более чем на 20%, однако уже днем опять снизился.

Об этом свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade, передает Интерфакс.

Так, если в среднем в понедельник и в предыдущие дни с 5 августа поставки на входе в газотранспортную систему Германии не превышали 1,5 млн куб. м в час, то за первый час новых газовых суток (с 7:00 до 8:00) он вырос до 1,8 млн куб. м. Однако спустя три часа объем прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" вновь снизился до 1,5 млн кубометров в час.

Как сообщалось, российский "Газпром" вечером 5 августа снизил поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" более чем в два раза на фоне аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Они сократились с 2,1 млн куб. м в час в начале дня до 1 млн куб. м. С пятницы поставки выросли до 1,5 млн куб. м, для того, чтобы компенсировать недопоставленные объемы "Газпром" начал отбирать газ из своих хранилищ в ЕС. В то же время поставки газа по магистрали "Северный поток" и через Украину сохраняются в прежнем объеме.

После этого цены на газ на европейских биржах взлетели до $543 за тысячу кубометров.

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Напомним, европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке на прошлой неделе перевалили за $500 за тысячу кубометров.

На этом фоне российский "Газпром" отказывается бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину, а также фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Кроме того, "Газпром не стал бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года поквартально.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.