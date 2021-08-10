Машинисты Deutsche Bahn с завтрашнего дня объявили двухдневную забастовку

Профсоюз машинистов локомотивов GDL во вторник, 10 августа, призвал своих членов к забастовке на немецком железной дороге из-за тарифного спора с компанией Deutsche Bahn.

Как сообщил председатель профсоюза Клаус Веселски, забастовка начнется уже во вторник вечером, в 19:00 по местному времени, с машинистов локомотивов грузовых поездов, передает Deutsche Welle.

В среду, 11 августа, в 2:00 начнется 48-часовая забастовка машинистов локомотивов пассажирских поездов, а также инфраструктурных подразделений Deutsche Bahn. Восстановить перевозки железнодорожники планируют ночью 13 августа.

Поскольку членами GDL являются большинство машинистов локомотивов, пассажиры во время забастовки столкнутся с отменой многочисленных поездов и опозданиями.

Профсоюз GDL возложил ответственность за отказ машинистов от работы на руководство концерна Deutsche Bahn AG (DB).

В свою очередь директор DB по кадрам Мартин Зайлер назвал забастовку ненужной и чрезмерной мерой. По его словам, слишком короткое время предупреждения только увеличит ограничения для клиентов.

Объединение пассажиров железной дороги Pro Bahn также подвергло критике в первую очередь то, что стачка машинистов была объявлена слишком срочно.

В начале июня GDL объявил о провале продлившихся несколько месяцев переговоров об улучшении условий труда. Deutsche Bahn, пострадавшая от кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и от наводнения, предлагала GDL повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года.

Однако профсоюз счел эти условия недостаточными, равно как и коллективный договор, уже заключенный с более крупным профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG.