Экспорт металлолома вырос с начала года в 20 раз

Экспорт металлолома в январе-июле 2021 года составил 334,6 тыс. тонн, что в 20 раз больше, чем поставки за аналогичный период прошлого года - 17,2 тыс. тонн.

Об этом говорится в оперативной информации Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") в Facebook.

Импорт металлолома в этот же период составил 14,8 тыс. тонн, что значительно превысило прошлогодний показатель, когда было импортировано 10,6 тыс. тонн металлолома (+39,1%).

Также в течение семи месяцев объемы заготовки металлолома в Украине увеличились на 43,1% (было заготовлено около 2,34 млн тонн металлолома).

Поставки металлолома на украинские металлургические комбинаты в январе-июле выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 23,1% (до 1,9 млн тонн).

Ранее сообщалось, что Украина в январе-июле 2021 года нарастила выручку от экспорта металлолома в 27,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $122,7 млн.