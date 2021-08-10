Экспорт украинской электроэнергии в июле превысил импорт почти в 300 раз, – "Укрэнерго"

Суммарный объем импорта электроэнергии в Украину в июле 2021 года продолжает оставаться на очень низком уровне и составил 1,2 млн кВт-ч.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", это самый низкий показатель с начала работы нового рынка электроэнергии в июле 2019 года.

В то же время общий экспорт электроэнергии составил 366,3 млн кВт-ч, что в 297 раз больше объема импорта.

"Такое соотношение объясняется тем, что электроэнергия в июле 2021 года импортировалась только из одной страны ЕС и его отсутствием в торговую зону "ОЭС Украины" (из России, Беларуси и Молдовы)", – отмечается в сообщении.

В целом за 7 месяцев 2021 года объем экспорта электроэнергии превышает импорт почти в 2,2 раза – 2,13 млрд кВт-ч против 987 млн ​​кВт-ч.

В частности, объем импорта электроэнергии в июле составил всего 0,01% от общего электропотребления (брутто), или 0,3% от общего потребления в торговой зоне "остров Бурштынской ТЭС". Импорт электроэнергии в торговую зону "ОЭС Украины" в июне отсутствовал в соответствии с решением НКРЭКУ.

В целом импорт электроэнергии в июле осуществлялся в течение 28 из 744 часов и только из Словакии. По сравнению с июнем, общий объем импорта уменьшился в 3,5 раза – с 4,4 млн до 1,2 млн кВтч.

В общем, за 7 месяцев 2021 года больше всего электроэнергии было импортировано из Беларуси – 522,6 млн кВт-ч (53% от общего объема) и Словакии – 258,4 млн кВт-ч (26%).

Экспорт электроэнергии в июле в сравнении с предыдущим месяцем увеличился на 1,1% – с 362,4 млн до 366,3 млн кВт-ч. При этом 67% электроэнергии было экспортировано с "острова Бурштынской ТЭС".

По сравнению с июнем экспорт с "острова Бурштынской ТЭС" увеличился на 4,2% – с 235,9 млн кВт-ч до 245,8 млн кВт-ч. Прежде всего, выросли объемы экспорта в Венгрию (+6,3%) и Румынию (+2,1%). В то же время в Словакию объемы экспорта уменьшились на 0,9%.

Экспорт из ОЭС Украины по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 4,8% – с 126,6 млн до 120,5 млн кВт-ч, преимущественно, из-за снижения объемов коммерческого экспорта в Польшу на 18,8%. Тогда как, в Молдову экспорт наоборот увеличился на 47,4%.

Всего за 7 месяцев 2021 года больше всего было экспортировано электроэнергии в Венгрию – 976,7 млн кВт-ч (45,8% от общего объема) и Польшу – 534,1 млн кВт-ч (25,1%).

При этом 5 июля в 06:00 оператором системы передачи Польше (PSE) была активирована аварийную помощь от объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины. Предоставление аварийной помощи продолжалось до 01:00 8 июля. В целом суммарная величина аварийной помощи составила 8,5 млн кВт-ч.