Минцифры отрицает возможность использования документов в приложении "Дія" без их владельца

Согласно требованиям действующего законодательства, документы в приложении "Дія" не могут быть использованы без их владельца.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб, передает Укринформ.

"Дія" спроектирована таким образом, что цифровые документы, согласно действующему законодательству, не могут быть использованы без их владельца", - отметил Выскуб.

Он подчеркнул, что приложение "Дія" невозможно использовать в мошеннических схемах, в частности для оформления кредита на других лиц. Выскуб пояснил, что цифровые документы в "Дія" являются более безопасными для использования, чем бумажные, ведь каждая е-копия документа заверяется электронной подписью с фиксацией точного времени и даты, когда она была предоставлена. Кроме этого, на каждой копии документа остается цифровая метка с информацией о том, кому именно была предоставлена копия.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запустило второй багбаунти приложения "Дія" с призовым фондом 1 млн грн.