Цены на рынке электроэнергии выросли за неделю на 20%, – "Оператор рынка"

Индекс цены базовой нагрузки (BASE) на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины за неделю со 2 по 8 августа вырос на 19,7%, по сравнению с предыдущей неделей, – до 2018,69 грн за МВт-ч (без НДС).

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".

"Индекс BASE в течение недели характеризовался существенным ростом в начале недели и постепенным снижением к концу. Существенное влияние на рост индекса в начале недели оказало увеличение максимальных предельных цен, в течение недели изменение цен было обусловлено изменением стратегии заявок на продажу продавцов и изменением стратегии на покупку от покупателей", – отмечается в сообшении.

В свою очередь средневзвешенная цена электроэнергии на ВСР в Объединенной энергосистеме на прошлой неделе выросла на 29% – до 3269,09 грн за МВт-ч.

В то же время индекс BASE на РСВ в Бурштынском острове 2-8 августа продемонстрировал стабильный уровень и составил 1 647,46 грн за МВт-ч, что всего на 0,3% ниже показателя предыдущей недели. Средневзвешенная цена на внутрисуточном рынке в БуОс за прошедшую неделю уменьшилась на 1,5% и составила 1 898,84 грн за МВт-ч.

Как сообщалось, на минувшей неделе НКРЭКУ приняла три решения с целью стабилизации ситуации на рынке электроэнергии: уменьшила объем закупки электроэнергии операторами сетей на "рынке на сутки вперед" (РСВ) до 30%, уравняла прайс-кэпы на балансирующем рынке до уровня РСВ и отменила блочные заявки от генерации на РСВ.

Регулятор надеется, что эти решения помогут стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии. Цены на нем взлетели в начале августа после того, как НКРЭКУ повысила предельные цены (price caps) на РСВ и внутрисуточном рынке на 50-60%.

Напомним, объемы торгов на площадке "Оператора рынка" в первом полугодии этого года составили 26,73% от общего потребления электроэнергии всеми категориям украинских потребителей. В Украине активно торгуют электроэнергией на РСВ и ВСР более 400 участников рынка.