Нацбанк выпустит пять памятных монет к 30-летию Независимости. ФОТО

По случаю годовщины независимости Украины Национальный банк введет в обращение четыре памятные монеты "К 30-летию Независимости Украины" из серии "Возрождение украинской государственности":

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как сообщается, будут выпущены следующие монеты:

номиналом 5 грн из нейзильбера (украшена цветной печатью, тампопечатью) тиражом 50 тыс. штук - с 10 августа 2021 года;

номиналом 10 грн из серебра (украшена цветной печатью, тампопечатью), тиражом 3 тыс. штук - с 17 августа 2021 года;

номиналом 50 грн из серебра (украшена локальной позолотой), тиражом 500 штук - с 17 августа 2021 года;

номиналом 250 грн из золота, тиражом до 400 штук - с 17 августа 2021 года.

Дополнительно Национальный банк к этому празднику отчеканит новую инвестиционную монету Украины. Монета "30 лет независимости Украины" номиналом 1 грн из серебра, которая будет введена в обращение 17 августа 2021 года тиражом 15 тыс. штук.

Собственное монетное производство в Украине создано в 1998 году. Подрядчиком строительства был австрийский монетный двор.

За год предприятие способно изготовить около 1,2 млрд оборотных монет, около 1 млн памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов.

За время своего существования на предприятии было отчеканено более 20 млн памятных монет, более 11 млрд разменных и оборотных монет.