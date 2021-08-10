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"Укрэнерго" отменил дефолтный статус для "Донбассэнерго" нардепа Ефимова

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"Укрэнерго" отменил дефолтный статус для "Донбассэнерго" нардепа Ефимова
Во вторник, 10 августа, ПАО "Донбассэнерго" утратило статус "дефолтный" перед НЭК "Укрэнерго".

Как сообщает пресс-служба компании, подключение Славянской ТЭС к Объединенной энергосистеме Украины ожидается 12 августа.

Согласно данным на сайте НЭК "Укрэнерго", "Донбассэнерго" также больше не значится в списке участников рынка, которым присвоен статус "дефолтный".

Как сообщалось, 6 июля оператор энергосистемы Украины – НЭК "Укрэнерго" – присвоило статус "дефолтный" ПАО "Донбассэнерго" из-за наличия задолженности.

В "Донбассэнерго" тогда поясняли, что выполнение финансовых обязательств перед "Укрэнерго" стало невозможным из-за обвала цен на рынке электроэнергии в начале июля существенно ниже себестоимости тепловой генерации.

НКРЭКУ обвиняла группу ДТЭК Рината Ахметова в манипулировании ценами на рынке электроэнергии, что привело к их обвалу в начале июня до исторических минимумов.

Напомним, ПАО "Донбассэнерго" в 2020 году получило чистую прибыль в размере 29,09 млн грн против 67 млн грн чистого убытка в 2019 году.

По и тогам первого полугодия 2021 года "Донбассэнерго" увеличило чистый убыток в 9,6 раза (на 202,52 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 226,08 млн грн.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит нардепу Максиму Ефимову (группа "Доверие").

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