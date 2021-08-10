Аэропорт "Борисполь" назвал самые популярные маршруты июля
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Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров аэропорта "Борисполь" за январь-июль 2021 года стали Турция, Египет и Греция.
Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.
Суммарно доля путешествующих в эти страны составила 51% от общего количества вылетевших из аэропорта "Борисполь" пассажиров.
При этом больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям:
- Анталия;
- Шарм-Эш-Шейх;
- Стамбул;
- Даламан;
- Тиват;
- Бодрум;
- Хургада;
- Одесса;
- Тель-Авив;
- Ираклион.
Ранее сообщалось, что Международный аэропорт "Борисполь" в январе-июле 2021 года обслужил 4,565 млн пассажиров, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (2,85 млн).
Джерело: Facebook