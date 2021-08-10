Новини

Аэропорт "Борисполь" назвал самые популярные маршруты июля

2180
Аэропорт "Борисполь" назвал самые популярные маршруты июля
Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров аэропорта "Борисполь" за январь-июль 2021 года стали Турция, Египет и Греция.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Суммарно доля путешествующих в эти страны составила 51% от общего количества вылетевших из аэропорта "Борисполь" пассажиров.

При этом больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям:

  • Анталия;
  • Шарм-Эш-Шейх;
  • Стамбул;
  • Даламан;
  • Тиват;
  • Бодрум;
  • Хургада;
  • Одесса;
  • Тель-Авив;
  • Ираклион.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт "Борисполь" в январе-июле 2021 года обслужил 4,565 млн пассажиров, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (2,85 млн).

Джерело:  Facebook

ТОП-новини

всі новини