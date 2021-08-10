Украина и Пакистан впервые проведут заседание комиссии по экономическому сотрудничеству

Главы украинской и пакистанской дипломатии договорились провести вскоре первые после пяти лет перерыва политические консультации внешнеполитических ведомств и первое в истории заседание Совместной украинско-пакистанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Махдумом Шах Махмудом Куреши.

Кулеба отметил, что именно украинские трейдеры экспортировали критически необходимый объем зерна, который компенсировал две трети дефицита во время прошлогоднего продовольственного кризиса в Пакистане. Министр отметил, что Украина готова увеличить объемы экспорта, в частности, вместе с Пакистаном развивать торговлю с другими странами региона.

Двусторонний товарооборот между Украиной и Пакистаном демонстрирует положительную динамику, в частности, в 2020 году он увеличился на 288% по сравнению с 2019 года, а за первое полугодие 2021 - на 58% к аналогичному периоду 2020 года.

Украина вошла в топ-20 крупнейших экспортеров в Пакистан за период с марта 2020 по июнь 2021 года.

Совместная украинско-пакистанская комиссия по вопросам экономического сотрудничества была основана в 2012 году, но с тех пор не провела ни одного заседания.

Последний раз политические консультации между министерствами иностранных дел Украины и Пакистана проводились в 2016 году.