Фонд госимущества сдает в аренду часть замка в Каменце-Подольском. ФОТО

Фонд государственного имущества назначил на 25 августа онлайн-аукцион по аренде памятников архитектуры национального значения, а именно части Русских ворот с башнями и укреплениями, которые находятся на балансе Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец" в Хмельницкой области.

Как сообщает пресс-служба ФГИ, стартовая цена аренды объекта составляет 16,56 тыс. грн в месяц, а срок – 5 лет.

Общая площадь актива – 210,2 кв. м. В состав комплекса входят помещения Казематной куртины (109,4 кв. м), Привратная башня (31,8 кв. м) и Полубашня с галереей (69 кв.м).

Сейчас компекс сооружений находится в удовлетворительном техническом состоянии, обеспечен электроснабжением мощностью 50 кВт.

Актив расположен на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец", который является национальным учреждением культуры и одним из семи "Туристических чудес Украины". Также заповедник является одним из старейших на территории Украины. Общая площадь заповедника достигает 121 га и насчитывает почти 200 памятников архитектуры.







