США повысят пошлины на нефтегазовые трубы из Украины в 4 раза

Министерство торговли США в рамках завершившегося административного пересмотра с целью проверки действия ранее введенных пошлин на трубы нефтегазового сортамента (OCTG) из Украины в размере 7,47% предварительно определил демпинговую маржу при поставках на рынок США в размере 30,19%.

Согласно публикации Минторга США в Federal Register, исследование поставок труб проводилось с 10 июля 2019 года по 30 июня 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

При этом предварительно было определено, что трубы "Интерпайпа" в этот период реализовывались ниже нормальной цены. Ведомство пригласило заинтересованные стороны прокомментировать эти предварительные результаты.

Окончательное решение по возможному увеличению антидемпинговой пошлины должно быть принято не позднее чем через 120 дней с момента данного уведомления, если не будет принято решение о пролонгации сроков.

В июле 2020 года Комиссия по международной торговле США (USITC) в рамках пятилетнего пересмотра ограничений поставок американский рынок решила оставить в силе пошлины на трубы нефтегазового сортамента (OCTG) из Индии, Южной Кореи, Турции, Украины и Вьетнама.

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Напомним, в июле 2019 года Минторг США отменил подписанное в июле 2014 года и пролонгированное позже соглашение с группой "Интерпайп" Виктора Пинчука о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб в обмен на ценовые обязательства по уровню поставок данной продукции на территорию страны.

При этом отмечалось, что в декабре 2018 года "Интерпайп" запросил продление принятого в 2014 году соглашения еще на пять лет, до 10 июля 2024 года. Но Департамент торговли США отказал в этом из-за возражений американских производителей труб.

В итоге в июне 2019 года была введена процедура пятилетнего повторного пересмотра приостановленного расследования и было принято решение о прекращении действия соглашения.

Данное соглашение было подписано 10 июля 2014 года по результатам антидемпингового расследования на три года. Первоначально его срок истекал 10 июля 2017 года, однако его продлили еще на год, а затем еще на столько же.

В рамках соглашения "Интерпайп" осуществлял продажи нефтегазовых труб по справедливым рыночным ценам – минимальные цены на такую продукцию согласовывает Минторг США. Таким образом, соглашение позволяло избежать демпинга цен и приостанавливало действие пошлины в размере 7,47%, введенной по итогам антидемпингового расследования против ряда стран-импортеров стальных труб, в том числе Украины.

Данная пошлина была установлена как для предприятий группы "Интерпайп" (Interpipe Europe S.A., "Интерпайп-Украина", "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)" и "Интерпайп Нико-Тьюб"), так и для всех остальных украинских предприятий.