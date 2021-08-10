Попавший под санкции российский миллиардер Гуцериев переписал бизнес на брата

Михаил Гуцериев перевел свою долю в "Русснефти" на брата Саит-Салама Гуцериева. Согласно данным "Русснефти", теперь 37,15% обыкновенных акций (пакет семьи Гуцериевых) принадлежит компании Саит-Салама Гуцериева Vemonar Holdings Limited.

При этом Михаил Гуцериев вышел из капитала компании, передает Интерфакс.

Как сообщалось, в июне 2021 года Михаил Гуцериев, состояние которого российский Forbes оценивал в $2,5 млрд, попал под санкции Евросоюза за поддержку захватившего власть в Беларуси президента Александра Лукашенко. В июле против него ввела аналогичные санкции Швейцария, в августе – Великобритания.

Из-за санкций он решил выйти из состава совета директоров "Русснефти", в котором был председателем и из совета директоров ПАО "Сафмар финансовые инвестиции". В день введения санкций ЕС Михаил Гуцериев также исчез из списка аффилированных лиц "Русснефти".

Михаил Гуцериев – владелец и председатель совета директоров группы "Сафмар". В ее состав входят крупные российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании –"Русснефть", "Нефтиса", "Фортеинвест", "Сладковско-Заречное", "Афипский НПЗ", "Кузбасская топливная компания", а также угольный холдинг "Русский уголь", компания "Славкалий", реализующая инвестиционный проект в Белоруссии по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината, "Моспромстрой", А101 и другие компании.