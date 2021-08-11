Турецкая компания планирует построить газовую электростанцию в Измаиле

Турецкая Aksa Enerji Uretim A.Ş. планирует инвестировать в строительство парогазовой электростанции в Измаиле (Одесская область) мощностью 260 МВт.

Об этом говорится в сообщении Одесской областной государственной администрации в Facebook.

"Одним из этапов улучшения ситуации по электроснабжению региона Одесской области является строительство парогазовой электростанции в Измаиле, предназначенной для электро- и теплоснабжения промышленных и коммунальных потребителей", - заявил председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий на церемонии подписания меморандума о реализации этого проекта за счет инвестиций акционного общества по производству энергии Aksa.

По словам вице-президента компании Aksa Energy Сердара Нишли, Aksa Energy Company - это часть Kazanci Holding, основные сферы деятельности которой: производство электроэнергии, ее продажа, производство генераторов и продажа газа.

"Как независимый производитель электроэнергии компания Aksa планирует финансировать, разрабатывать, устанавливать и эксплуатировать газовую электростанцию с комбинированным циклом природного газа на 260 МВт на согласованной территории в городе Измаил. Электростанция будет состоять из газовой турбины и/или двигателей и паровой турбины общей установленной мощностью 260 МВт, а все оборудование электростанции, включая все соответствующее оборудование подстанций, такое как повышающие трансформаторы и распределительные устройства, будет предоставлено, установлено и введено в эксплуатацию компанией Aksa", - отметил Нишли.

Станция будет построена и эксплуатироваться согласно 25-летнему соглашению о закупке электроэнергии. Указанный проект запланирован к реализации за счет инвесторских средств турецкой компании Aksa Enerji Uretim A.S., которая входит в состав Kazanci Holding.

По словам Нишли, уставный капитал турецкой компании - $4 млрд, в штате работает 9 тыс. человек. Инвестируя в проект в Одесской области, компания берет на себя полное финансирование, не требуя при этом никаких государственных гарантий. Сопровождать новую электростанцию в Измаиле планируют в течение 25 лет, а дальше - передают в собственность государству.